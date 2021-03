Bernardo Silva aproveitou o facto de domingo ter sido dia de folga para o plantel do Manchester City, depois da vitória do dia anterior sobre o West Ham, para dar um passeio romântico com a namorado Inês Deneger Tomaz por Manchester.

Os dois pegaram nas bicicletas e saíram para explorar a cidade inglesa, tendo aproveitado para comprar legumes, para dar de comer aos patos e para passarem tempo juntos, o que nem sempre é fácil, já que a modelo vive em Lisboa.

Pelo meio, Bernardo Silva descobriu algo especial: a existência do sol. Fo a própria Inês Degener Tomaz quem o revelou, em resposta a uma pergunta sobre se já tinha apresentado o sol ao namorado. «Já, já. Ficou fascinado», respondeu ela. Numa das fotos, aliás, surge Bernardo sentado em cima de uma manta, encostado a um árvore, só a curtir o sol...