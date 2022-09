Fábio Vieira estreou-se hoje na equipa principal do Arsenal, que perdeu em Old Trafford frente ao Manchester United e, apesar do resultado indesejado, no final teve palavras de incentivo por parte de Gabriel Jesus.

O internacional brasileiro falou sobre o português contratado ao FC Porto e considerou-o «um grande gajo».

«Fico feliz por o Fábio, que se estreou hoje. Infelizmente, não era essa a estreia que ele gostaria. Mas é sempre bom estrear-se. Desejo-lhe toda a sorte do mundo», acrescentou o goleador dos «Gunners» em declarações à Eleven Sports no final do jogo.