Os adeptos do Aston Villa estão rendidos a Unai Emery. Com o treinador espanhol, a equipa de Birmingham garantiu o terceiro triunfo em quatro jornadas da Premier League, desta feira no reduto do Tottenham (0-2).

A formação orientada por Antonio Costa continua a oscilar e foi surpreendida em casa no primeiro jogo de 2023, referente à 18.ª ronda do campeonato inglês.

O experiente Ashley Young travou a melhor oportunidade de golo do Tottenham na primeira parte (40m), já depois de Son Heung-min ter retirado a máscara facial que o tem acompanhado ao longo dos últimos tempos.

Na etapa complementar, o Aston Villa deu uma autêntica lição ao adversário. Ao minuto 50, Douglas Ruiz rematou de meia distância e Hugo Lloris não conseguiu segurar a bola. Os visitantes agradeceram o erro do guarda-redes francês, Ollie Watkins trabalhou e assistiu Emiliano Buendía para o 0-1.



Quando os spurs procuravam responder à desvantagem, Douglas Luiz (73m) resolveu o encontro, após uma perda de bola de Harry Kane e um excelente movimento ofensivo dos homens de Birmingham.

Com este resultado, o Tottenham fica no 5.º lugar, podendo ser ultrapassado pelo Liverpool. O Aston Villa continua na 12.ª posição.