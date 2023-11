Realizou-se, ao início da tarde desta segunda-feira, o funeral do antigo futebolista Bobby Charlton, lenda do futebol inglês que faleceu no passado dia 21 de outubro, aos 86 anos.

O cortejo fúnebre passou por Old Trafford por volta das 13h30 para uma última despedida de centenas de adeptos e também com uma guarda de honra feita por representantes das equipas sub-18 e sub-21 do Manchester United, de acordo com a Sky Sports.

A procissão também passou pela United Trinity Statue, estátua de homenagem a três lendas do Manchester United, Bobby Charlton, George Best e Denis Law, seguindo então caminho para a Catedral de Manchester, por volta das 14 horas, para a cerimónia privada.

Segundo a Sky, na Catedral de Manchester planeava-se a presença de mil convidados, desde familiares e amigos de Bobby Charlton (a começar pela esposa, Norma Ball, e várias figuras associadas ao Manchester United e ao desporto.

O antigo treinador do clube, Alex Ferguson, o diretor-executivo do clube, Richard Arnold, o selecionador de Inglaterra, Gareth Southgate e o seu assistente Steve Holland, os antigos jogadores do clube Peter Schmeichel, Andrew Cole, Nicky Butt, Roy Keane, Ole Gunnar Solskjaer ou Michael Carrick (os últimos dois também treinaram o clube), atuais jogadores do plantel e também o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, estiveram entre os muitos presentes na cerimónia na Catedral.

Homenagem de fãs junto a Old Trafford, no adeus a Bobby Charlton (David Davies - WPA Pool/Getty Images)

À Sky Sports, à saída da cerimónia, já depois das 15 horas, Alex Ferguson declarou: «Foi Sombrio. Um dos tributos do seu neto, penso que foi fantástico. Não é fácil ir lá e falar. Os oradores fizeram um grande trabalho. Foi um homem fantástico. Estou no United devido a Bobby Charlton. No dia em que cheguei, ele apoiou-me a 100 por cento, a todos os níveis. Esteve sempre comigo em tudo o que tentámos fazer com a juventude», sublinhou.

Outro dos presentes foi o ex-capitão do Manchester United, Steve Bruce, que em declarações à Sky Sports falou sem dúvidas e com emoção, do atleta e do homem. «Indiscutivelmente, estamos a falar do maior futebolista inglês que tivemos. Depois, um homem de classe», afirmou, a caminho da Catedral.

Bobby Charlton, campeão do mundo por Inglaterra em 1966, somou 106 internacionalizações e 49 golos pela seleção. É, também, uma das principais figuras da história do Manchester United, clube pelo qual fez 758 jogos e 249 golos entre 1956 e 1973.

Campeão europeu de clubes pelo Manchester United em 1968, Bobby Charlton somou também três títulos de campeão nacional pelo emblema do seu coração.