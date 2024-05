O Brighton confirmou, este sábado, que Roberto De Zerbi vai deixar o clube no fim da época.

Através de um comunicado, os «seagulls» informaram que o técnico vai realizar o último jogo à frente da equipa diante do Manchester United. Incerto ainda é o futuro do treinador, que representou o clube durante duas temporadas, sendo que na última época terminou no sexto lugar e chegou ainda às meias-finais da Taça de Inglaterra.

«Brighton confirma que Roberto De Zerbi vai deixar o clube após o jogo deste domingo, diante do Manchester United, a contar para a última jornada da Liga Inglesa. O técnico juntou-se ao clube em setembro de 2022, após a saída de Graham Potter para o Chelsea. Levou a equipa até à melhor posição de sempre no campeonato e chegou inclusive aos 16 melhores da Liga Europa», pode ler-se no comunicado.