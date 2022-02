Depois do bis no sábado, em casa do Preston North End, Lucas João voltou a marcar na vitória do Reading (2-1), desta feita na receção ao Birmingham.

O avançado português de 28 anos abriu o marcador aos 67 minutos, após assistência de John Swift, que viria a fazer o 2-0 pouco depois, aos 73 minutos. Um autogolo de McIntyre ainda deu esperanças ao Birmingham a oito minutos do fim, mas o resultado não foi além do 2-1.

Já o Barnsley, de Domingos Quina, triunfou em casa do Hull City, por 2-0. Callum Styles (27m) e Carlton Morris (45+2m) fizeram os golos do encontro.

Por sua vez, o Nottingham Forest, com Cafú e Tobias Figueiredo no banco, não saiu do nulo na deslocação ao terreno do Preston.