Um dia após ter falhado o clássico com o Liverpool devido ao falecimento de um dos filhos que esperava com a companheira Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo voltou aos treinos nesta quarta-feira de manhã, de acordo com o Manchester Evening News.

O avançado do Manchester United foi visto a entrar no centro de treinos de Carrington, arredores de Manchester, no banco de trás de um carro.

Ronaldo deverá voltar a ser opção o próximo jogo, diante do Arsenal no sábado.