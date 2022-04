O Liverpool derrotou o Manchester United com contornos de goleada, mas o treinador dos reds Jurgen Klopp elegeu o minuto 7 como «o momento do jogo». Por essa altura, recorde-se, Anfield Road levantou-se e entoou cânticos de apoio a Cristiano Ronaldo, que esta segunda-feira anunciou ter perdido o bebé que esperava, tal como a companheira Georgina Rodríguez.

«O meu momento do jogo, mesmo sendo um ótimo resultado e importante, foi o sétimo minuto em que as nossas pessoas mostraram pura classe. Todo o estádio junto mostrou pura classe. Obviamente, todos sabiam desde ontem [da perda de Ronaldo]. Há muitas coisas mais importantes na vida do que o futebol. Sentimos muito pelo Cristiano e pela sua família. Esse foi o meu momento do jogo, mas outros momentos de futebol foram obviamente absolutamente extraordinários», disse o germânico em conferência de imprensa.

Minutos antes, na flash interview à Sky Sports, Klopp descreveu o momento como «adorável».

«Não consigo nem imaginar como deve ser, o que está a sentir. O futebol deve ser exatamente isto, toda a rivalidade fica de lado neste momento», vincou.