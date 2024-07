O Crystal Palace oficializou a contratação de Daichi Kamada.

Em comunicado, os «eagles» confirmaram a chegada do internacional japonês que recentemente terminou a ligação à Lazio. Associado ao Benfica no último defeso, Kamada muda-se para Inglaterra e assina um contrato válido para as próximas duas temporadas.

«Estou muito feliz por me juntar ao Crystal Palace e poder trabalhar com o Oliver Glasner, um treinador que conheço bem (orientou-o no Eintracht Frankfurt). Estou ansioso por jogar na Liga Inglesa e espero ajudar o clube a atingir os objetivos para a nova temporada», confessa o jogador.