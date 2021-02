O árbitro Mike Dean foi hoje nomeado para dirigir um jogo da 25.ª jornada da Premier League, depois de ter ficado de fora da jornada anterior da prova, na sequência das ameaças de morte que recebeu.

O juiz de 52 anos vai arbitrar o Burnley-West Bromwich, no sábado, após 10 dias de um interregno motivado pelas ameaças de morte recebidas através dos perfis de familiares nas redes sociais.

Dean ainda dirigiu o Leicester-Brighton, para os oitavos de final da Taça de Inglaterra, em 10 de fevereiro, mas pediu escusa dos jogos seguintes, pretensão essa que foi aceite pela federação inglesa.

No início do mês, o árbitro dirigiu os jogos Manchester United-Southampton (9-0) e Fulham-West Ham (0-0), nos quais expulsou, com cartão vermelho direto, o polaco Jan Bednarek (Southampton) e o checo Tomas Soucek (West Ham).

A Comissão independente da Liga inglesa acabou por retirar os dois cartões vermelhos aos jogadores.

O organismo de controlo de arbitragem em Inglaterra e o patrão da Premier League, Richard Masters, consideraram «indesculpáveis» as ameaças ao árbitro, e apelaram às redes sociais para que tomem medidas em relação aos abusos.