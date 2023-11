O Barnsley, equipa que figura na League One, equivalente à terceira divisão inglesa, foi desclassificado da FA Cup, após ter utilizado ilegalmente um jogador na partida contra o Horsham, informou a Associação de Futebol (FA).

O clube informou, em comunicado oficial, que a punição deve-se ao facto de terem inscrito irregularmente um jogador, o qual foi utilizado no segundo jogo frente ao Horsham, clube da sétima divisão, na partida a contar para a Taça de Inglaterra.

Aiden Marsh, o futebolista em questão, estava emprestado ao York City, clube da quinta divisão, quando o primeiro jogo contra o Horsham aconteceu, em 3 de novembro, e foi chamado de volta ao Barnsley três dias depois. O jovem de 20 anos foi titular no segundo jogo da eliminatória, no dia 14 de novembro, e as regras da FA determinam que apenas jogadores elegíveis para a eliminatória inicial da FA Cup podem participar numa possível segunda mão da mesma.

«Gostaríamos de pedir desculpas aos nossos fãs, jogadores e funcionários por este erro lamentável. Este erro - embora não intencional - está muito abaixo dos elevados padrões que estabelecemos neste clube», lê-se, na nota.

Esta decisão favorece o Horsham, da Isthmian League Premier Division, que irá jogar a segunda ronda da FA Cup, contra o Sutton United da League Two, pela segunda vez na sua história.

No primeiro duelo da eliminatória, refira-se, registou-se um empate a três bolas. No segundo jogo, o Barnsley venceu em casa por 3-0, mas acaba agora desclassificado.