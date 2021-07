Raúl Jiménez está de regresso aos jogos pelo Wolverhampton, oito meses depois de ter sofrido um aparatoso choque com David Luiz em jogo da Premier League, que lhe deixou sequelas.

Depois desse lance grave em novembro de 2020, o avançado mexicano só voltou aos treinos em maio último, tendo de jogar com uma proteção na cabeça. Este sábado, Bruno Lage lançou-o como titular no jogo particular contra o Crewe Alexandra. No onze inicial estão também os portugueses Fábio Silva e Francisco Trincão.