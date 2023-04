Samir Nasri revelou ao L'Équipe a sua opinião sobre Pep Guardiola e não deixou nada por dizer sobre o seu antigo treinador do Manchester City.

«Guardiola é arrogante, num bom sentido, porque sabe que é o melhor treinador e deixa-te isso claro. Ele sabia, quando chegou ao City, que teria carta branca, então, foi bastante fácil impor a sua lei. Além disso, é uma pessoa franca e honesta», revelou o antigo internacional francês, de 35 anos, recordando o curto período em que foi orientado pelo treinador espanhol, em que este perdeu a paciência consigo após se ter apresentado na pré-temporada com uns quilos a mais:

«Faço o meu primeiro treino, correu tudo bem e ele estava contente comigo. No dia seguinte, Guardiola volta a convocar-me e aí grita-me por causa do meu peso. Quando cheguei, Guardiola tinha-me dito que tinha de ter 76 quilos. Eu já não me pesava desde que jogava no Marselha [em 2008], porque na Premier League há sempre um programa para ganhar mais músculo. Mas ele quer jogadores finos, físicos. Eu cheguei com quatro quilos a mais do que normalmente deveria ter. Com Guardiola, se tens 2,5 quilos a mais, não podes treinar com o grupo. Então fiquei a treinar sozinho, por minha conta.»