Hannah Dingley foi anunciada esta terça-feira como treinadora interina do Forest Green Rovers, da League Two, numa decisão histórica para o futebol inglês.

Isto porque a galesa de 39 anos é a primeira treinadora a assumir uma equipa masculina dos escalões profissionais em Inglaterra.

«Estou muito entusiasmada com este novo passo na minha carreira. A pré-época acabou de começar e a temporada oficial começa em breve. É uma altura entusiasmante do futebol. Sou grata por ter esta oportunidade de dar um passo em frente e liderar um clube tão progressista e com uma boa visão do futuro», disse Dingley, citada no site da equipa da quarta divisão.

Hannah Dingley, refira-se, vai suceder a Duncan Ferguson, cuja saída também foi conhecida esta terça-feira.

We can confirm that Hannah Dingley has been named our Caretaker Head Coach.



Dingley will take charge of the team for tomorrow night’s friendly at Melksham Town.#WeAreFGR💚