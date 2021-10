Joey Barton e polémica andam de mãos dadas, e por isso não surpreende que o agora treinador inglês esteja mais uma vez em maus lençóis.

O «seu» Bristol Rovers perdeu no sábado na receção ao Newport, em jogo da Ligue Two (a quarta divisão inglesa). No final da partida, Barton não poupou nas críticas aos jogadores. O problema é que a escolha das palavras não podia ter sido mais infeliz, já que o antigo jogador comparou a exibição da equipa a «um holocausto». «Foi um pesadelo, um desastre», acrescentou.

As declarações tornaram-se virais e provocaram indignação junto das instituições ligadas ao Holocausto. Fabian Breckels, vereador de Bristol e membro do Movimento Judeu Trabalhador, criticou a atuação do treinador, mas também do clube.

«Os comentários de Barton foram terríveis. O clube devia publicar uma resposta considerada em breve», afirmou, citado pela BBC.

Dame Helen Hyde, curadora do Museu Nacional do Holocausto, acusou Barton de «falta de conhecimento».

«Acho que o senhor Barton não conhece o significado da palavra e de certeza que não tem noção da grande tristeza e ofensa que causou. Sugiro que ele seja encorajado a informar-se sobre estes trágicos acontecimentos», disse.

O Grupo de Orientação do Memorial do Dia do Holocausto também criticou a atitude do técnico, e reclamou a ausência de um pedido de desculpas: «O comentário foi muito ofensivo. Comparar a exibição pobre de um jogador ou de uma equipa ao Holocausto mostra uma falta de entendimento sobre a tortura e a maldade que foi infligida em grupos vulneráveis da sociedade.»

«Como um dos dois clubes profissionais que representam a cidade, é triste que nem o clube nem o treinador tenham feito um inequívoco pedido de desculpas», considerou ainda a organização.