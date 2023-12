André Gomes regressou esta segunda-feira aos relvados, quatro meses depois, na vitória dos sub-21 do Everton sobre os sub-21 do Southampton (5-0), depois de recuperar de uma lesão nos gémeos,

O médio campeão europeu por Portugal em 2016 foi titular e saiu aos 61 minutos.

A última partida do jogador de 30 anos, ex-Benfica, foi num particular de pré-época que os Toffees venceram por 1-0 diante do Sporting a 5 de agosto, tendo entrado aos 78 minutos.

Ao longo da carreira, André Gomes vestiu a camisola de Benfica, o Valência, o Barcelona, o Everton e o Lille, este último na época passada, em que esteve emprestado à equipa de Paulo Fonseca e teve um registo de 27 jogos, três golos e duas assistências.

O atleta português acaba o contrato com o Everton no final da época.