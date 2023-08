Mikel Arteta considera que a vitória do Arsenal sobre o Manchester City este domingo, em Wembley, na disputa da Supertaça inglesa, foi uma afirmação da sua equipa e está convencido que os jogadores receberam uma injeção de confiança para a temporada que agora está a começar. A equipa londrina esteve a perder, mas acabou por empatar o jogo em tempo de compensação e acabou por reclamar o troféu no desempate por penáltis.

«Sabe muito bem. Acho que não pode haver melhor do que começar a época a ganhar um troféu em Wembley frente à melhor equipa do mundo, especialmente da forma como o fizemos», começou por destacar o treinador espanhol no final do jogo.

Uma vitória que vale um título e que, na opinião de Arteta, reforça os índices de confiança do seu plantel. «É muito para os jogadores ficarem convencidos que podem vencer qualquer equipa. Penso que demonstrámos uma verdadeira determinação e lutámos para vencer o jogo. A razão que estamos aqui é para conquistar troféus para este clube. Vi as pessoas muito contentes e orgulhosas», acrescentou.

Pep Guardiola, no final do jogo, criticou o aumento do tempo de compensação, uma vez que o Manchester City já tinha uma mão no troféu, mas viu o rival empatar o jogo aos 111 minutos. Arteta tem uma opinião contrária ao do seu compatriota. «Penso que é positivo. Estávamos a ir longe demais [em relação à perda de tempo], agora as equipas vão ter de pensar duas vezes. Vamos ter de estar preparados para jogar 100 minutos, vai acontecer todas as semanas», referiu.

O treinador do Arsenal acabou por beneficiar da alteração da lei sobre os descontos, mas também foi prejudicado pelas novas medidas disciplinares, menos complacentes em relação ao comportamento dos treinadores no banco, uma vez que viu um cartão amarelo. «Não posso alterar o meu comportamento em três dias. Tento dar o meu melhor», comentou ainda o líder dos gunners.