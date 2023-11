A Federação Inglesa de Futebol anunciou, esta terça-feira, que Jude Bellingham e Levi Colwill, jogadores do Real Madrid e Chelsea, respetivamente, foram dispensados da seleção devido a lesão.

Bellingham foi chamado por Gareth Southgate, mas regressa agora aos merengues devido a uma lesão no ombro, contraída na partida entre Real Madrid e Rayo Vallecano. No jogo seguinte, frente ao Sp. Braga, ficou no banco de suplentes.

O jogador do Real Madrid, de 20 anos, conta com 27 internacionalizações e 2 golos, enquanto Colwill, com a mesma idade, tem apenas 1 internacionalização e nenhum golo.

A Inglaterra já tem a presença no Euro 2024 garantida e irá defrontar a seleção da Malta no dia 17 de novembro e a Macedónia do Norte no dia 20.