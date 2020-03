Duas semanas após ter dado positivo para o novo coronavírus, o treinador espanhol Mikel Arteta diz estar curado da doença. «Estou completamente recuperado», revelou ao sítio do Arsenal na internet Arteta, que esta quinta-feira completa 38 anos.

O técnico basco, que foi o primeiro caso conhecido de contágio da covid-19 na Liga Inglesa, anunciou que estava doente a 12 de março, um dia antes da competição ser suspensa e diz que só revelou sintomas durante alguns dias: «Foi um vírus normal para mim. Tive três ou quatro dias que foram um pouco difíceis, com um pouco de temperatura, tosse seca e algum desconforto no peito», referiu.

Mikel Arteta adiantou também que a sua mulher contraiu igualmente a covid-19, mas que nenhum dos seus três filhos ficou doente: «Estamos todos completamente bem agora».

O treinador dos 'gunners' terá contraído o vírus após estar em contato com o grego Evangelos Marinakis, dono do Olympiakos, equipa que a formação inglesa defrontou no passado mês de fevereiro na Liga Europa.

O diagnóstico positivo de Marinakis saiu no dia 10 de março com Arteta a ser informado pela direção do Arsenal logo após o treino da formação londrina com indicações de que ele e todos os que tiveram contato com o líder do Olympiacos poderiam estar em risco de contrair também a doença. Nesse mesmo dia, já dentro do carro, o espanhol contou que não estava a sentir-se bem.

O Arsenal tinha jogo agendado com o Manchester City no dia seguinte, 11 de março, mas a partida não chegou a realizar-se: «Obviamente, nós não poderíamos colocar tantas pessoas em risco sem dizer nada. Todos aqueles que tiveram contato comigo tiveram que ir para a quarentena, e, consequentemente, os jogos teriam que ser suspensos», disse Arteta na altura.



A recuperação de Arteta é uma excelente notícia num dia negro para o Reino Unido que registou esta quinta-feira o maior número de mortes num único dia com 115 óbitos devido à pandemia nas últimas 24 horas a elevarem para 578 o número de vítimas mortais. No Reino Unido são já 11658 os infectados com o novo coronavírus.