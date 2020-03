O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, deixou esta sexta-feira um apelo aos adeptos, naquela que foi a primeira mensagem depois de ter testado positivo para o novo coronavírus (covid-19).

O técnico do Arsenal agradeceu o apoio dos adeptos e aproveitou para congratular a Liga Inglesa pela decisão de suspender todas as competições.

«Obrigado pelas vossas palavras e apoio. Já me sinto melhor. Estamos perante um desafio enorme e sem precedentes. A saúde de todos é o que mais importa neste momento. Protejam-se seguindo as instruções e vamos ultrapassar isto juntos. Parabéns, Premier League, por terem tomado a decisão correta», pode ler-se, na mensagem do técnico espanhol, através da rede social Twitter.

De recordar que Mikel Arteta testou positivo para coronavírus na última quinta-feira, tendo sido o primeiro infetado conhecido publicamente no futebol inglês.