O melhor futebolista bielorrusso de sempre despediu-se na noite de quinta-feira do futebol. Aleksandr Hleb aproveitou a première do documentário 'Our Hleb' para anunciar a decusão. Hleb tem 38 anos e fez o ultimo jogo pelo Isloch Misk a 1 de dezembro de 2019.



«Pensei muito e acho que já chega, apesar de continuar a ter muito prazer sempre que entro em campo», disse o antigo jogador de Arsenal e Barcelona.



Hleb somou 80 jogos pela seleção da Bielorrússia, jogou cinco épocas no Estugarda (Alemanha), três no Arsenal (Inglaterra) e uma no Barcelona (Espanha, em 2008/09).



Nos últimos anos da carreira representou o BATE Borisov e o Isloch Misnk, ambos do seu país. Hleb ganhou uma Liga dos Campeões e uma liga espanhola ao serviço do gigante catalão.