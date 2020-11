Rodrigo Moreno, ex-jogador do Benfica e atualmente ao serviço dos ingleses do Leeds, está infetado com covid-19.

«Infelizmente testei positivo depois de ter estado em contacto com um familiar que estava infetado sem saber. Estarei em isolamento e vou falhar o jogo com o Crystal Palace», escreveu o internacional espanhol numa publicação no Instagram.

«Eu e a minha família estamos bem e podemos dizer que temos sorte por nos sentirmos saudáveis», acrescentou.

Recorde-se que esta terça-feira Filip Djuricic, outro ex-jogador do Benfica, também testou positivo à covid-19.