José Enrique e Lucas Leiva passaram ambos várias épocas ao serviço do Liverpool, mas nunca conseguiram vencer a Premier League.

Porém, após a notícia da acusação de irregularidades financeiras ao Manchester City, ambos os antigos jogadores dos reds colocaram uma pergunta nas redes sociais: «Sou campeão da Premier League?».

Am I a Premier League champion ? — Lucas Leiva (@LucasLeiva87) February 6, 2023

Am I a premier league champion? — José enrique (@Jesanchez3) February 6, 2023

O espanhol e o brasileiro publicaram a mesma mensagem, que, entretanto, começou a ser também replicada por alguns adeptos e que parece pretender lançar a discussão sobre um possível castigo que venha a ser aplicado aos citizens.

De referir que entre as dez épocas de Lucas Leiva e as cinco de José Enrique no Liverpool, apenas em 2013-1014 os reds ficaram em segundo lugar, podendo por isso beneficiar de um hipotético castigo ao Manchester City.