André Gomes juntou-se esta sexta-feira ao movimento «Football for Change», uma associação inglesa que visa apoiar jovens inseridos em comunidades desfavorecidas a atingir todo o seu potencial.

«Encantado por juntar-me à Football for Change na sua missão de fazer a diferença na vida dos jovens, apoiando-os nos percursos sociais, educacionais e desportivos. Espero que possamos ser um exemplo para as crianças que sonham e desejam ser melhores», escreveu o médio do Everton, nas redes sociais.

De resto, esta é uma iniciativa que já conta com algumas das maiores figuras do futebol inglês, como Trent Alexander Arnold, Jamie Carragher ou Gary Lineker.

André Gomes representa o Everton desde 2018. Esta temporada, soma 21 jogos pelos toffees, ainda sem qualquer golo marcado.