Gareth Bale diz que deixou o Real Madrid sem rancor e até diz que «cresceu» como jogador, mas também diz que foi alvo de uma «enorme pressão», numa entrevista à Skysports, já como reforço do Tottenham de José Mourinho, por empréstimo do clube espanhol.

O internacional galês está de volta aos Spurs de onde saiu, há sete anos, numa transferência recorde para o Real Madrid. O extremo foi uma figura determinante nos primeiros no Santiago Bernabéu, com forte influência na conquista de quatro Ligas dos Campeões, mas, nos últimos tempos, entrou em conflito cm o treinador Zinedine Zidane e, na última época, fez apenas vinte jogos.

«Não tenho qualquer rancor. Tento apenas jogar futebol, é tudo o que posso fazer e tudo o que digam de fora está fora do meu controlo. Como disse, não guardo rancores pelo que fiz, tudo o que possam dizer é da responsabilidade de quem diz. Eu tenho a minha opinião e a minha família sabe quem eu sou, só isso é que me preocupa», destacou.

Apesar de tudo, o internacional galês reconhece que nem tudo correu bem em Madrid. «Obviamente que ir para uma cultura diferente, um país diferente, tive de crescer como pessoa. Aprendes a lidar com situações em que és confrontado. Obviamente que estive em situações de grande pressão. Tive pessoas a assobiar-me em campo. Tive de aprender a lidar com essas situações, não as levar a sério, fechar o coração e seguir em frente», contou.

Apesar de tudo, Bale garante que não se sente afetado e está, agora, preparado para dar o melhor pelo Tottenham. «É futebol – uma coisa que adoras e em que precisas dar o teu melhor e, às vezes, é a única coisa que posso fazer», destacou ainda.