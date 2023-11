O Burnley divulgou esta quinta-feira, através de um comunicado oficial, que o avançado Lyle Foster, de 23 anos, irá fazer uma interrupção na carreira de modo a receber ajuda de especialistas e cuidar da saúde mental.

O clube da Liga Inglesa revelou que Lyle Foster pediu apoio e os cuidados médicos necessários para ajudá-lo a recuperar a saúde plena, pedido ao qual o clube atendeu, mostrando-se prontamente disposto a ajudar.

Numa entrevista à rádio sul-africana MSW, em julho deste ano, o jogador sul-africano, já tinha revelado algumas dificuldades que passava.

«Estava no meu apartamento sozinho e percebi que sentia essa enorme sensação de solidão. Senti que não me conseguia expressar com os meus companheiros de equipa. Era muito mais difícil estar perto deles e fazer coisas que os jogadores de futebol deveriam fazer», contou na altura.

«Foi quando percebi que estava com problemas e entrei em pânico. Eu não sabia o que estava a acontecer ou como lidar com isso, porque era a primeira vez que estava numa posição dessas.»

Lyle Foster, que passou pelo V. Guimarães em 2020/21, tendo somado sete jogos na equipa principal, levava esta temporada oito jogos no Burnley, tendo apontado três golos e duas assistências.