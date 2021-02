A derrota do Liverpool esta noite na receção ao Brighton (1-0) veio pôr ainda mais a nu o fraco desempenho que os reds têm tido na Premier League, e serviu ainda para igualar um registo negativo com mais de 35 anos.

Segundo a Opta, desde 1984 que os atuais campeões ingleses não ficavam três jogos consecutivos sem marcar golos em Anfield, isto para o campeonato.

Para isso, contribuíram as duas derrotas frente a Brighton e Burnley, ambas por 1-0, e o nulo na receção ao rival Manchester United, na jornada 19.

No total, Salah e companhia não festejam um golo em casa na Premier League há 348 minutos. A última vez que o fizeram foi a 27 de dezembro, no empate a uma bola com o West Bromwich.

