Afastado dos relvados desde que se lesionou no jogo frente ao Midtjyland, no dia 9 de dezembro, Diogo Jota está a recuperar bem da lesão no joelho.

Isso mesmo informa o Liverpool, partilhando uma galeria de uma sessão de treino – fisioterapia, sobretudo – do internacional português.

O clube informa mesmo que Jota já tem feito algumas sessões de corrida no relvado, o que indica que pode estar de regresso à competição nas próximas semanas.

Veja como está a decorrer a recuperação, na galeria associada a este artigo.