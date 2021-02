Não está nada fácil a vida para o Liverpool: os reds não conseguem encontrar-se e voltaram a marcar passo na Premier League esta noite, ao perderem na receção ao Brighton (1-0).

Em Anfield, o campeão inglês apresentou-se com várias baixas - Alisson, Van Dijk, Sadio Mané, Fabinho, Diogo Jota... - mas até nem entrou mal na partida. Logo aos três minutos, Henderson lançou Salah com um passe genial, mas o egípcio precipitou-se e rematou por cima.

Mas foi só isso.

A partir daí, viu-se um Liverpool amorfo: muita posse de bola, domínio territorial do jogo, mas sem demonstrar capacidade para «agredir» a baliza adversário.

E os 'seagulls' [gaivotas] foram acreditando e subindo de rendimento. A equipa do sul de Inglaterra foi-se aproximando da baliza de Keheller com alguns lances de bola parada e terminou a primeira parte por cima do jogo.

Era um prenúncio do que aí vinha.

Logos aos 56 minutos, Alzate gelou Anfield. O colombiano respondeu da melhor maneira a um cabeceamento de Trossard e, de forma meio atabalhoada, fez o 1-0, golo que viria a ser decisivo.

O golo de Alzate:

Em desvantagem, os reds tentaram forçar o empate, mas sem nunca conseguirem incomodar verdadeiramente a baliza de Sánchez. Só Salah, por uma vez, ameaçou o golo, mas o remate voltou a sair por cima.

O Liverpool voltou então a escorregar e já está a sete pontos do líder Manchester City, mas com mais um jogo. A revalidação do título parece cada vez mais uma miragem, e na próxima jornada há duelo entre as duas equipas em Anfield.

Em Birmingham, o West Ham bateu o Aston Villa, por 3-1. Soucek e Lingard, por duas vezes, marcaram para os magpies. Watkins foi o autor do golo da formação da casa.