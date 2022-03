O Manchester United entrevistou o treinador holandês Erik ten Hag, atualmente no Ajax, como possível candidato a treinar a equipa de Old Trafford na próxima temporada, segundo adianta a BBC que revela ainda que o clube tem uma lista de treinadores que pretende entrevistar onde também estão Mauricio Pochettino, Julen Lopetegui e Luis Enrique.

Ole Gunnar Solskjaer foi demitido em novembro e, desde então, a gestão da equipa técnica foi entregue, de forma interina, ao alemão Ralf Rangnick, mas o Manchester United está determinado em encontrar o novo treinador da forma mais rápida possível.

Segundo a BBC, o clube já abordou Ten Hag, que tem contrato com o Ajax até junho de 2023, e pretende fazer novas entrevistas com os restantes candidatos. Além da referida lista, o clube de Old Trafford, segundo a BBC, também estaria a acompanhar a situação de Thomas Tuchel no Chelsea.

Pochettino, no Paris Saint-Germain, também tem contrato até 2023, Julen Lopetegui, no Sevilha, tem vários admiradores em Old Trafford, tal como Luis Enrique, embora o selecionador espanhol dificilmente possa começar a trabalhar com a equipa inglesa antes do Campeonato do Mundo que está marcada para o final do ano.