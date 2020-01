O Chelsea sofreu uma derrota dura em St. James Park, casa do Newcastle. Isaac Hayden fez o único golo do jogo aos 90+4 minutos, com um belo golpe de cabeça.



Os londrinos tiveram 70 por cento de posse de bola, fizeram 19 remates, mas regressaram a Stamford Bridge de mãos a abanar.



A equipa de Frank Lampard vai continuar no quarto lugar da Premier League, com 39 pontos, e o Newcastle apanhou Arsenal e Everton no décimo lugar (29 pontos).



CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUE