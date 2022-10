Leeds e Aston Villa empataram sem golos este domingo, em jogo da 8.ª jornada da Premier League, em que a equipa da casa fez tudo para mudar o resultado, mesmo a jogar com dez praticamente toda a segunda parte.

Luis Sinisterra, jovem colombiano contratado ao Feyenoord, por 21 milhões de libras, estava a viver um bom momento na carreira, já com três golos marcados pelo Leeds esta temporada. Na pausa da FIFA, estreou-se a marcar pela seleção da Colômbia, com um golo à Guatemala (4-1), e depois marcou mais dois no triunfo sobre o México (3-2).

No entanto, o jovem colombiano comprometeu este domingo, com dois amarelos que ditaram a sua expulsão logo no início da segunda parte, o segundo deles por não ter permitido a um adversário marcar uma falta.

Em vantagem numérica, o Aston Villa esteve perto de adiantar-se no marcador, com um remate de Philippe Coutinho, mas foi a equipa da casa que acabou por cima, com destaque para as oportunidades de Patrick Bamford e Brenden Aaronson.

Com este nulo, o Leeds segue no 12.º lugar da liga inglesa, enquanto o Aston Villa é 14.º, com menos um ponto.