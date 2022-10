Erling Haaland fez um hat-trick na goleada do Manchester City ao vizinho do United (6-3), mas não ficou muito satisfeito com a segunda parte da sua equipa, recordando que nos segundos 45 minutos a equipa de Pep Guardiola, depois de 4-0 até ao intervalo, perdeu por 2-3.

As primeiras sensações foram positivas. «Sim, não foi mau. Marcámos seis golos, o que é que podemos dizer? Foi fantástico. Ganhar em casa, marcar seis golos, é bom. Queremos ir sempre para a frente, para o ataque, é isso que adoro nesta equipa», começou por dizer o possante avançado aos microfones da BBC.

Apesar de tudo, o internacional norueguês não ficou totalmente satisfeito. «Podia ter sido ainda melhor na segunda parte, devíamos ter sido mais assertivos, trabalhar mais duro, porque fomos um pouco descoordenados algumas vezes. Perdemos na segunda parte (2-3) e isso não é bom, portanto temos de continuar a trabalhar», acrescentou.

De qualquer forma, foi o primeiro dérbi de Haaland em Manchester e o avançado já estava a adivinhar que vinha aí algo de positivo. «Foi bom, senti antes do jogo que algo de especial ia acontecer e vimos depois no jogo que aconteceu mesmo algo de especial. Já sentia na sexta-feira na academia, é daqueles jogos que queres jogar. Estes são os melhores jogos, há sempre algo mais», referiu ainda.