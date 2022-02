Wayne Rooney foi advertido pela federação inglesa (FA) por ter admitido, numa entrevista ao Mail on Sunday, que tentou lesionar John Terry, num jogo entre o Manchester United e o Chelsea de José Mourinho em abril de 2006. Uma história com dezasseis anos contada agora, com todos os pormenores, pelo treinador do Derby e que chegou aos ouvidos da FA.

Foi o antigo avançado que confirmou, em conferência de imprensa, que recebeu uma advertência da FA que lhe pediu para ser mais comedido em relação aos comentários que fez a propósito desse jogo de 2006. «Obviamente já respondi à FA, eles fizeram uma advertência e não passou disso, o assunto morreu e podemos seguir em frente. A FA recebeu uma queixa e teve de analisar o caso. Eu recebi um aviso. O assunto está encerrado e estou feliz por isso», desatacou o agora treinador na antevisão do jogo com o Petersborough.

Na referida entrevista ao Mail on Sunday, Wayne Rooney contou que optou jogar com pitons de alumínio com o objetivo de «magoar alguém» no jogo em Stamford Bridge. «Nesse jogo, mudei os pitons para alumínio e usei os maiores possíveis porque queria tentar lesionar alguém. Eu sabia que não íamos ganhar esse jogo. Dava para ver que eles eram uma equipa muito melhor, então mudei os pitons», começa por contar.

A verdade é que Rooney acabou por lesionar John Terry. O John Terry deixou o estádio de canadianas. Fiz-lhe um buraco no pé e depois assinei a minha camisola para ele depois do jogo. Umas semanas mais tarde enviei-lhe a camisola e pedi-lhe o meu piton de volta. Se virem as imagens desse jogo, quando eles estão a celebrar, o John está de canadianas», recordou.

O Chelsea venceu esse jogo por 3-0, com Ricardo Carvalho a fixar o resultado final que permitiu a Mourinho festejar o seu segundo título de campeão em Stamford Bridge.

Dezasseis anos depois, John Terry reagiu com humor, numa publicação no Twitter, à confissão do antigo companheiro de seleção. «[Wayne Rooney] foi daquela vez que deixaste um piton no meu pé?», perguntou.