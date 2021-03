Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, revelou, no decorrer de uma animada entrevista ao Football Daily, que ficou desde logo com impressionado quando viu Bruno Fernandes ao vivo, mas conta que ficou ainda mais impressionado com a ambição e personalidade do internacional português, depois de o conhecer de forma mais próxima.

«O que consegues ver de perto é a personalidade dele, porque simplesmente o segues. Prefiro ter o fogo na barriga e o desejo do Bruno. Isso é muito importante para ele vencer, daí que ele ponha em causa todas as decisões do árbitro e as decisões de cada companheiro de equipa», explicou o técnico.

Na mesma entrevista, o treinador norueguês recorda ainda o jovem Erling Haaland quando os dois se cruzaram no Molde. «Lembro-me de ele levar tudo à frente e deixar os nossos centrais e médios no chão, e eram rapazes grandes. Já era um vencedor. Agora está a provar o quão bom jogador é», comentou.

O treinador do Manchester United conta ainda uma história curiosa quando ainda era treinador do Molde. «Uma vez fui observar um jogador e vi-o sair do balneário para o relvado com um penteado à moicano, com uma crista. Virei-me para o meu olheiro e disse "não, vamos embora. Não me interessa!. Foi uma viagem de scouting muito curta», recordou entre sorrisos.