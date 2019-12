Paul Pogba está praticamente recuperado da lesão do tornozelo que o afastou dos relvados desde o final de setembro e Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, garante que o internacional francês não vai ser vendido na reabertura de mercado, em janeiro.

O médio francês, campeão do Mundo, está recuperado da lesão e, agora, procura recuperar a melhor forma física. Solskjaer espera poer voltar a contar com ele antes do fonal do ano. «Ele sente-se cada vez melhor. Vamos ver como ele vai estar nos próximos dias, mas não vou pressioná-lo», começou por destacar o treinador norueguês.

O jogador francês tem sido apontado como um alvo prioritário do Real Madrid, mas também já se falou num possível regresso à Juventus. Cenários riscados prontamente por Solskjaer. «Não vai ser vendido em janeiro. O Paul tem sido fantástico, temos um dos melhores jogadores do mundo», destacou ainda o treinador do United.