Carlos Vinicius foi apresentado esta sexta-feira como reforço do Tottenham depois do acordo de empréstimo, anunciado na véspera, entre os dois emblemas. O avançado vai jogar com o número 45 nas costas e, na primeira intervenção, manifestou, desde logo, o desejo de chegar ao final da temporada com «títulos».

«Juntos vamos rumar à vitória. Sou mais um para fazer parte desta família para que no final estejamos todos contentes e com títulos», referiu o avançado brasileiro num vídeo publicado pelos Spurs nas redes sociais.