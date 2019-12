O Tottenham anunciou esta sexta-feira a renovação do contrato de Toby Alderweireld com um prolongamento até julho de 2023.

O central belga, formado no Ajax, está no clube londrino desde 2015 e tem-se destacado como uma peça fulcral na defesa dos Spurs, já com quase duzentos jogos nas pernas.

O defesa terminava contrato no final da corrente temporada, pelo que acaba de ser uma boa primeira notícia para José Mourinho antes da reabertura do mercado.

✍️ We are delighted to announce that @AlderweireldTob has signed a new contract with the Club until 2023.

#THFC ⚪️ #COYS