Num duelo com nove portugueses em campo – sete de início –, o Manchester City venceu este sábado na receção ao Wolverhampton, por 1-0, em jogo da 16.ª jornada da Premier League.

Nos citizens, Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva foram apostas de Pep Guardiola. Nos wolves, Bruno Lage deu a titularidade a José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves e João Moutinho.

A primeira não registou qualquer golo, mas acabou com uma situação insólita a decisiva. Raúl Jiménez foi expulso depois de dois amarelos em poucos segundos e deixou a formação visitante reduzida a dez unidades.

A expulsão:

Com um a mais, o City pressionou o adversário e chegou à vantagem aos 66 minutos, num penálti polémico. O árbitro assinalou mão na bola de João Moutinho depois do recurso ao VAR, mas o português não ficou nada convencido. Alheio a isso, Sterling não tremeu perante José Sá.

O golo:

Até final, Bruno Lage ainda lançou Francisco Trincão e Podence para jogo, mas o resultado já não sofreu alterações.

Com este resultado, o Manchester City segue na liderança da Premier League, com 38 pontos. O Wolverhampton é oitavo, com 21 pontos – já não ganha há quatro jornadas.