O central do FC Porto, Rui Silva, foi eleito o jogador da jornada na Liga dos Campeões de andebol, revelou este sábado a organização.

O jogador de 28 anos fez cinco golos na vitória do FC Porto sobre os polacos do VIVE Kielce, por 29-27, na 10.ª jornada do grupo B da Liga dos Campeões, na quinta-feira, num jogo em que foi importante para a manobra coletiva dos dragões.

O FC Porto ocupa, recorde-se, a sétima e penúltima posição do grupo B, com sete pontos, estando a um da zona de apuramento, ou seja, do sexto lugar, onde está o Motor Zaporozhye, com oito pontos.

Faltam quatro encontros no grupo, a disputar entre fevereiro e março de 2022. O FC Porto visita o Veszprém, recebe o Dínamo Bucareste, visita o Flensburg e acaba com a receção ao Motor.