O Liverpool perdeu esta segunda-feira em casa do Brentford, por 3-1, em jogo da 19.ª jornada da Premier League.

No oeste de Londres, a formação da casa entrou melhor e adiantou-se no marcador aos 19 minutos, fruto de um autogolo de Konaté.

Ainda na primeira parte, as coisas complicaram-se ainda mais para os reds: o 2-0 chegou, mas o golo de Ben Mee foi anulado. No entanto, dois minutos depois, aos 42, Yoane Wissa voltou a bater Alisson, e desta vez a contar.

Já golearam o United e o Liverpool leva 2 ao intervalo 🤯

Já golearam o United e o Liverpool leva 2 ao intervalo 🤯

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @BrentfordFC 2 x 0 @LFC

Ao intervalo, o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, fez três substituições e a equipa reagiu. Aos 48 minutos, Darwin marcou, mas o lance foi invalidado por fora de jogo. No entanto, segundos depois, Arnold assistiu Chamberlain e os vice-campeões europeus reduziram mesmo.

Este Jogo ❤️ Reduz, Oxlade-Chamberlain

Este Jogo ❤️ Reduz, Oxlade-Chamberlain

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @BrentfordFC 2 x 1 @LFC

Mas foi insuficiente.

Apesar da pressão em torno da baliza adversário, os comandados de Klopp não só não conseguiram empatar, como ainda sofreram o terceiro golo, num contra-ataque finalizado por Mbeumo e no qual Konaté não ficou bem na fotografia.

TRÊS 🙃 O Liverpool vinha de 4 vitória consecutivas.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @BrentfordFC 3 x 1 @LFC



🎁 𝙐𝙣𝗕𝗼𝘅𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗮𝘆: A primeira mensalidade é oferta da ELEVEN ao aderires ao passe anual

👉 https://t.co/7qOD0Miooh#PremierELEVEN pic.twitter.com/qY8AcDVwaA — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) January 2, 2023

Com este resultado, o Liverpool falha a ultrapassagem ao Tottenham e continua no sexto lugar, a quatro pontos dos lugares de Liga dos Campeões. O Brentford é sétimo, com 26 pontos.