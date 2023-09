O Manchester United perdeu por 3-1 em Londres com o Arsenal, num jogo em que os Gunners chegaram à vitória já para lá do minuto 90.

Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares nos Red Devils, que se adiantaram no marcador por intermédio de Rashford aos 27 minutos.

Só que a vantagem da equipa de Erik Ten Hag nem durou dois minutos. Praticamente na resposta, Odegaard fez o empate.

A reta final do jogo, já com Fábio Vieira em campo (entrou aos 77m), foi uma prova à capacidade cardíaca dos adeptos das duas equipas. Aos 89 minutos, Garnacho, acaba de ser lançado no jogo, fez aquele que parecia ser o golo da vitória do Man United, mas o VAR descortinou um fora de jogo de centímetros.

Instalado no meio-campo ofensivo, o Arsenal chegou à vitória por Declan Rice, que marcou aos 90+6m na sequência de um pontapé de canto altamente negligenciado pelos Red Devils.

Os jogadores do Man United atiraram-se para a frente, numa corrida contra o tempo para evitarem a derrota e estenderam a passadeira para novo golo dos Gunners. Numa transição letal, Fábio Vieira assistiu Gabriel Jesus, que correu meio-campo com a bola até bater Onana para o 3-1 final.

Estou sim? É a mãe do Gabriel? É para dizer que o Arsenal ganhou 📞



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @Arsenal 3 x 1 @ManUtd #PremierELEVEN pic.twitter.com/Fm3aZ4ysIv — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) September 3, 2023

O Arsenal integra o grupo dos segundos classificados da Premier League com 10 pontos, menos dois do que o líder Arsenal. O Man United soma 6 pontos.