O Manchester United revelou nesta quinta-feira o terceiro equipamento para a nova época, recorrendo a um vídeo impactante que junta as atuais estrelas da equipa a algumas das maiores lendas do clube, como George Best, Alex Ferguson, entre outros.

Como não podia deixar de ser, o português Bruno Fernandes é uma das figuras da nova campanha. E se dúvidas houvesse sobre a importância do médio, o Manchester United senta-o num trono, como pode ver no vídeo abaixo.

Percorra também a galeria associada a este artigo para ver os detalhes da nova camisola dos red devils.