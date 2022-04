À vitória do Liverpool em Newcastle, o Manchester City respondeu com uma goleada em Leeds.

Esta tarde, os citizens venceram por 4-0 em casa do Leeds United, em jogo da 35.ª jornada da Premier League.

Desta vez, Bernardo Silva começou no banco, mas João Cancelo e Rúben Dias foram titulares. E o segundo até inscreveu o seu nome na história do jogo.

Mas já lá vamos.

Frente a um conjunto que luta pela vida na zona de permanência, o City não quis facilitar e adiantou-se no marcador ainda antes do quarto de hora de jogo. Foi Rodri a marcar, após assistência de Phil Foden.

Depois, sim, Rúben Dias entrou em ação: o central português saltou mais alto do que toda a gente aos 54 minutos e assistiu Aké para o 2-0, que descansava Pep Guardiola e companhia.

A 12 minutos dos 90, Gabriel Jesus, a viver um grande momento – quinto golo nos últimos três jogos –, fez o 3-0, com mais uma assistência de Foden, e nos descontos, já com Bernardo Silva em campo, Fernandinho fez o 4-0 final.

Com este resultado, e com 12 pontos em disputa, o Manchester City mantém a liderança do campeonato, com mais um ponto do que o Liverpool. O Leeds está em 17.º, com mais cinco pontos do que o Everton, mas mais dois jogos.