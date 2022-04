Um golo do guineense Naby Keita, aos 19 minutos de jogo, permitiu ao Liverpool vencer o Newcastle em St. James Park este sábado, por 1-0, no duelo da 35.ª jornada da Premier League.

O único golo do encontro surgiu num lance em que James Milner resgatou a bola a meio campo num lance dividido com Fabian Schär – que teve depois de ser assistido – e, na direita, Keita combinou com o português Diogo Jota, recebeu deste e rematou depois de tirar do caminho o guarda-redes Martin Dubravka.

Num jogo que o Liverpool acabou por controlar bem, perante um adversário em crescendo esta época e que tinha em vigor a sua melhor sequência da época no campeonato – quatro vitórias seguidas – Diogo Jota esteve perto do 2-0 ainda na primeira parte, com Dubravka a voar para negar o golo num belo cabeceamento.

A equipa de Jurgen Klopp, que não teve de início quatro habituais titulares num jogo que surge entre as meias-finais da Champions frente ao Villarreal – Alexander-Arnold, Fabinho, Thiago Alcântara e Salah – acabou por confirmar os três pontos com a vantagem mínima ao apito final. Salah e Fabinho entrariam aos 69 minutos e Thiago ao minuto 78.

Com este resultado, o Liverpool soma a terceira vitória seguida para o campeonato e a quinta entre todas as competições, chegando aos 82 pontos. Pressiona o Manchester City, líder à partida para a jornada, que tem 80 pontos e joga esta tarde, a partir das 17h30, em Elland Road, ante o Leeds.

O golo de Naby Keita: