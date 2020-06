Numa partida em que não pôde contar com três jogadores, entre os quais o português Domingos Quina, depois de estes terem quebrado as regras de confinamento, o Watford perdeu em casa com o Southampton por 3-1.

Esta derrota deixa os Hornets em posição delicada, uma vez que podem acabar esta 32.ª jornada abaixo da linha de água, caso Aston Villa, Bournemouth e West Ham vençam as respetivas partidas.

Danny Wings foi a grande figura da partida, ao marcar os dois primeiros golos dos saints, aos 16m e aos 70m. O Watford ainda reduziu à entrada dos últimos dez minutos, graças a um autogolo de Bednarek, mas Ward-Prowse colocou fim às ambições da equipa da casa, ao fazer o 3-1, três minutos depois, na cobrança perfeita de um livre direto.