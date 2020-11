José Mourinho e Nuno Espírito Santo estão nomeados para o prémio de melhor treinador do mês de outubro da Premier League.

O primeiro, técnico dos spurs, alcançou duas vitórias e um empate em três jogos, incluindo a goleada imposta ao Manchester United em Old Trafford. Já o Wolverhampton de NES conseguiu três vitórias e um empate.

A dupla portuguese concorre pela distinção com Ralph Hasenhüttl, do Southampton, David Moyes, do West Ham, e Dean Smith, do Aston Villa.