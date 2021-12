O grande momento de forma de Diogo Jota - sete golos nos últimos oito jogos - chegou para o Liverpool continuar a lutar pela Taça da Liga inglesa. O avançado português entrou ao intervalo, fez um grande golo num remate de pé esquerdo e depois decidiu o desempate através das grandes penalidades.



3-3 no tempo regulamentar e 5-4 para os reds contra o Leicester nos penáltis. O Liverpool junta-se a Arsenal, Chelsea e Tottenham no lote de semi-finalistas.



Aos 13 minutos, Jamie Vardy já fizera dois golos e encostara a equipa de Jurgen Klopp às cordas. Oxlade-Chamberlain reduziu, mas ainda antes do intervalo apareceu o terceiro dos foxes, marcado por James Maddison.



Ricardo Pereira foi titular no Leicester, mas teve de ser substituído aos 42 minutos. Mais problemas físicos para o internacional português.



A perder por 3-1 ao intervalo, Klopp mexeu e foi recompensado aos 90+5. Jota marcara o segundo do Liverpool e, depois de tudo o Liverpool tent, lá chegou o 3-3 pelo japonês Minamino.



Nos penáltis, tinha mesmo de ser Diogo Jota a decidir. Está num momento incrível.



VÍDEO: o golo de Diogo Jota

Nos outros jogos da noite, o Chelsea reencontrou-se com as vitórias e foi ganhar por 2-0 a Brentford, com dois golos nos últimos dez minutos: um autogolo de Jansson e um penálti de Jorginho.



O Tottenham manteve as boas sensações num dérbi contra o West Ham e também continua na EFL Cup. 2-1, golos de Bergwijn e Lucas Moura para o spurs e de Bowen para os hammers.