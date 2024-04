A Federação Inglesa de Futebol divulgou, esta sexta-feira, os milhões de euros gastos pelos clubes do principal escalão, nos dois últimos mercados de transferências, em comissões de agentes.

De acordo com a lista, o Chelsea ocupa o primeiro lugar, destacado dos demais, com 75 milhões de euros pagos, mais quinze milhões que o Manchester City, que surge logo abaixo.

Entre as contratações mais sonantes surge o nome do internacional português, Matheus Nunes, que no último verão trocou o Wolverhampton pelos «citizens», a troco de 62 milhões de euros.

No total, foram gastos mais de 400 milhões de euros em comissões de agentes, divididos por todos os 20 clubes da Liga Inglesa.