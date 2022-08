Jürgen Klopp admitiu que o Liverpool não foi suficientemente bom no clássico com o Manchester United em Old Trafford, que a equipa de Bruno Fernandes, Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo venceu por 2-1.

«Tenho de admitir que no final não fomos suficientemente bons e foi por isso que perdemos. Não tenho muitos argumentos, perdemos o jogo. Num outro dia, com mais convicção no que que estamos a fazer, podemos dar a volta», disse o treinador dos reds em declarações à BBC.

«O início de jogo foi exatamente o que todos esperavam e o que esperavam os adeptos do United, uma equipa atrás de nós. Eles começaram ligeiramente mais agressivos do que nós e conseguiram fazer o jogo deles melhor do que nós. Eles marcaram um golo numa jogada em que tínhamos de defender de outra forma, mas é isso que acontece nos golos. Na segunda metade da primeira parte melhorámos e causámos-lhes problemas. Criámos grandes oportunidades. Ao intervalo mostrámos aos jogadores algumas situações que tínhamos feito bem e que queríamos voltar a fazer, mas depois sofremos o segundo golo e a partir daí tivemos de completamente atrás do jogo e com alguma pressa», analisou ainda.

Também após o jogo, mas em declarações à Sky Sports, Klopp assumiu que a equipa ainda não encontrou o ritmo certo neste início de época, no qual somou apenas dois pontos em nove possíveis na Premier League, e que a situação é complicada: «É óbvio. Estamos numa situação difícil com lesões e temos 14 ou 15 jogadores seniores disponíveis. Precisamos que mais nenhum se lesione durante a semana porque já não nos restam muitas opções», lamentou.